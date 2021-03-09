Летом 2018 года он похитил чемодан со 160 миллионами рублей в Казани. А уже через год похититель попался в Аргентине. Вором оказался житель Колумбии. Сегодня его экстрадировали обратно в Россию, о чем сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Несмотря на то, что кража произошла в Казани, доставят Эдгара Алехандро Валеро в Москву, где и будут судить.

Житель Колумбии летом 2018 года в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка" в Казани вместе с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн рублей.

В сентябре 2019 года Вахитовский районный суд Казани выбрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, колумбийца объявили в розыск. Задержали в Аргентине, и долгое время прокуратура доказывала, что имеются все основания для экстрадиции.