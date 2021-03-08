Волонтеры отряда "Лиза Алерт" рассказали о страшной находке: погибшей нашли одну из пропавших в Казани женщин.

Татьяну Б., 61-летнюю жительницу города, последний раз видели 3 марта. Невысокого роста женщина с темно-русыми волосами и карими глазами была одета в шубу и бордовый берет. На связь она не выходила, а 6 марта волонтеры рассказали, что пенсионерку нашли погибшей.

"Все чаще встречаются такие объявления,что могло случиться с такой красивой, благополучной женщиной...", - пишут татарстанцы в социальных сетях.

Обстоятельства смерти не сообщаются. Добавим, что в этот же день в Татарстане был найден погибшим 54-летний мужчина, он пропал в феврале в Нурлате.

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