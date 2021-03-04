Следователи Забайкальского края завершили расследование по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве мужа любовницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в гостях задушил хозяина дома. Оказалось, преступление произошло из-за ссоры после застолья. Следователи установили, что обвиняемого и жену убитого связывали отношения. Женщина не только не сообщила в полицию об убийстве, но и помогала прятать тело и в дальнейшем вводила в заблуждение оперативников», - говорится в сообщении.

Злоумышленник рассказал, что после убийства расчленил тело мужчины и закопал на территории гаража. На данный момент женщине предъявлено обвинение в укрывательстве, а уголовное дело в отношении ее любовника передано в суд.

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