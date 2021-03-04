На брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала назначение народного артиста республики Салавата Фатхутдинова советником министра культуры.

По ее словам, Салават Закиевич в этой должности сможет продуктивно работать. Он не чужой для культуры человек и достаточно погружен в тематику, поэтому будет полезен в этой части.

Также спикер отметила, что на данный момент у Рустама Минниханова нет необходимости в отдельном советнике по вопросам культуры. Так как с этой задачей справляется заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, на днях стало известно, что Салават Фатхутдинов и еще несколько деятелей стали советниками министра культуры региона.

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