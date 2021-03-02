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Выручка казино США упала до уровня показателей 2003 года

02.03.2021, 15:30 2 prokazan.ru

Индустрия развлечений в США переживает нелегкие времена. Выручка казино от азартных игр упала до показателей 2003 года. 

Согласно данным Американской игровой ассоциации, в 2020 году выручка игорной индустрии упала на 31%, это около $30 млрд. Рынок не показал роста впервые за шесть лет. Даже после экономического кризиса 2007-2009 годов обвал доходов составлял только 8,4%.

Одной из причин спада стало закрытие казино из-за сложной эпидемиологической ситуации. Закрытие заведений из-за угрозы распространения коронавируса лишило рабочих мест 27% сотрудников казино США.

По предварительным оценкам казино Лас-Вегаса восстановятся после пандемии не раньше 2022 года. О такой перспективе заявил генеральный директор MGM Resorts International Билл Хорнбакл. 

Ранее сообщалось, что годовой убыток MGM Resorts International составил $1 млрд. Наибольшие убытки компании понесла из-за игорных заведений в Лас-Вегасе и Китае.

Источник: Рейтинг Казино - сайт новостей азартной индустрии. На ресурсе опубликованы обзоры и рейтинги онлайн-казино, игр, провайдеров. Вы узнаете, как получить бонусы, в том числе промокоды Париматч.

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комментарии

Горожанин
1
02 марта 2021
15:49
Наверное, это потому, что казанцы платят наличкой за проезд в общественном транспорте
Горожанин
0
02 марта 2021
16:42
Тута в одной ближайшей стрене , под названием 404 , хотят легализовать игорный бизнес , проституцию и наркотики , во зажывут.
Гараж
0
02 марта 2021
16:47
Люди поумнели. Лучше в десятером один кон сыграть по 150000 ,а потом разойтись. Ведь государству деньги не идут и остаются целиком у выигравшего, а это выгодно.

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