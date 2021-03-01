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Фото Prokazan.ru

Специалисты газовой службы рассказали, при каких обстоятельствах отравились женщина и дети в Казани

01.03.2021, 07:27 67 0 prokazan.ru
В минувшее воскресенье на улице Гагарина в Казани произошла утечка газа, в результате чего 31-летняя женщина и двое малолетних детей отравились. Хозяйку квартиры, ее 5-летнего сына и 3-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
 
Сотрудники "Газпром трансгаз Казань" провели осмотр оборудования, и он показал, что газовая кухонная плита, а также газовая колонка в квартире женщины были полностью исправными. Первая версия о неисправностях или неверном использовании газового оборудования не подтвердилась.
 
Специалисты установили, что техническое обслуживание оборудования в квартире проводилось в феврале прошлого года, и это соответствует графику. Эффект накопления угарного газа, вероятнее всего, возник при плотно закрытых пластиковых окнах, когда отсутствует обратная тяга. Для более детального разбирательства и исключения других аварий дом полностью отключили от газоснабжения, ожидают выводов печной службы.
 
Тем временем по факту отравления женщины и детей прокуратура уже начала проводить проверку, о ее результатах станет известно позже.

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