Вахитовский районный суд Казани огласил приговор по уголовному делу, согласно которому, более 120 миллионов рублей были выведены за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Директор коммерческой организации в Казани перевел такую немалую сумму через фирму в другую страну. В документации указали, что средства идут за оплату поставленной из-за рубежа в 2017 году облицовочной плитки.

Но проверка показала, что никакого иностранного товара в Татарстан не поступало, а банку "подсунули" поддельную документацию.

Бизнесмен свою вину полностью признал. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. После освобождения мужчина будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

О преступлении стало известно, благодаря усилиям татарстанских таможенников. Именно они передали документы на расследование в Казанский следственный отдел на транспорте.