На днях интернет облетела необычная видеозапись. Следственный Комитет решил поздравить 14-летних жителей России с днем рождения опубликовав ролик, в котором следователи с тортиком вместо пожеланий здоровья и успехов перечисляют все преступления и статьи, по которым подростки теперь могут привлекаться к ответственности - убийство, изнасилование, торговля наркотиками и прочее.

Реакция россиян на странное видео была бурной, многие возмутились:

"То чувство, когда ещё вчера ты смотрел Смешариков, а сегодня учишься правильно заходить в хату".

"Что-то тренд на запугивание и навязывание чувства вины только нарастает. Никого скоро в покое не оставят".

Ролик спешно удалили, но осадок остался. А так ли уж были неправы следователи? Кому, как не им, знать, что тенденция к бандитской романтике нарастает, и молодежь снова, как в далекие 90-е, потянулась в преступные группировки...

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с автором книги про ОПГ Татарстана Робертом Гараевым чтобы понять, что происходит в сфере подростковой преступности. Также выяснили у психолога, как узнать, что ребенок попал в группировку и как его спасти.

Немного статистики

Сегодня, по данным МВД РТ, на учете у правоохранителей стоит 2,5 тысячи подростков. Это - только те, кто пойман и учтен официально. Сколько еще не попались полицейским, но уже застряли в ОПГ, сказать невозможно.

По словам главы МВД Татарстана Артема Хохорина, из 2,5 тысяч учтенных детей 293 подростка стали членами группировок антиобщественного толка. 82 человека попали в явный криминал (классическая ОПГ), 119 ребят поддерживают идеологию запрещенной на территории РФ АУЕ. Последняя часто выступает как "замануха" - заполучив ребенка в ряды АУЕ, из него постепенно и планомерно куют криминальный кадр для полноценной ОПГ.

Среди лидеров на территории Татарстана - Челны, там больше всего развита подростковая преступность, далее следуют Казань, Зеленодольск, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск.

"Казанский феномен"

Под таким названием молодежная и подростковая преступность вошла не только в лексикон правоохранителей, но и в учебники по криминалистике. В масштабах страны это явление называют именно "казанским".

О том, что феномен возвращается туда, откуда пошел, то есть в Казань, заговорили около 2 лет назад. И журналисты, и стражи порядка единодушны: лихие 90-е возвращаются, но теперь все выглядит несколько иначе. Артем Хохорин недаром отметил как-то в интервью:

"Никуда они не делись. ОПГ трансформируются. Допустишь послабление - и все, будет откат обратно, в 90-е".

Специалист в этом вопросе - создатель паблика "Казанский феномен" Роберт Гараев давно пытается обратить внимание на то, что группировки в Казани есть, их довольно много. Они не бесчинствуют на улицах, как это было в разгар 90-х, методы теперь другие, утверждает Робер Гараев:

"Ранее была охрана территории, драка стенки на стенку, с 70-х казанские бандиты, как и группировки во всей стране, охраняли свои территории. В группировках всегда были свои социальные лифты. Если говорить о предпосылках, то тут и менталитет, и семейная ситуация - все играет роль".

Современные ОПГ, как ранее сообщал Гараев, уже не бьются "стенка на стенку" или "район на район", зато махровым цветом процветает вымогательство. Члена одной группы могут похитить, увезти на авто, чтобы потом требовать выкуп за него. Трансформация налицо.

Только ли в Татарстане происходит подъем детской преступности? Конечно, нет. Все регионы страны отмечают ее подъем, и это не может не вызывать опасений у родителей, которые еще помнят 90-е и все, что с ними было связано.

У ребенка есть свои причины

Детский психолог центра по делам несовершеннолетних Татьяна Власова уверена, что у каждого ребенка, попавшего в преступную группу или деструктивное сообщество, есть на то свои причины. Просто так ничего не бывает. Не может благополучный ребенок из хорошей семьи вдруг ни с чего отправиться в ОПГ за порцией бандитской романтики.

Татьяна уверена, что подростками легко манипулировать, и за каждым юным правонарушителем стоит кто-то взрослый, кто осознанно или нет сподвиг его на криминал.

- Первую ошибку допускают родители. Они с детства объясняют ребенку, что есть некое "хорошо" и некое "плохо". Читать и быть послушным, например, хорошо, а грубить и плеваться в прохожих - плохо. Ошибка в том, что мир не может быть двухцветным. Оттенков гораздо больше. А потому правильнее сразу учить ребенка делать собственный выбор, с ранних лет задавая себе вопрос "А оно мне лично надо?".

- Мы привычно списываем бунтарство на возраст...

- Возраст - важный фактор, но не единственный. 10-16 лет - период, когда ребенок толком сам не понимает, каким хочет быть в будущем. Лишь один на десять тысяч в этом возрасте четко видит себя кем-то в будущем. Остальные - мягкий и податливый материал в руках манипуляторов. Манипулятором могут быть авторитетные взрослые, лидеры-сверстники. Детям нравится, когда их всерьез воспринимают старшие. Вот почему они с таким удовольствием увлекаются идеями нацизма, криминала, терроризма - старшие товарищи и наставники так обходительны! В отличие от других взрослых, которым подросток просто не интересен.

- А семья может быть причиной?

- Конечно. Если доверия нет, если дома ребенку некомфортно, с родителями не о чем поговорить, они не поддерживают и не одобряют его, не интересуются его интересами и делами, он пойдет искать поддержку вне дома. И найдет, поверьте. Это будет манипулятор.

- Какие еще причины вы отметили бы, как самые распространенные?

- Страх. Ребенок может быть запуган. Оступившись один раз, он чувствует, что "повязан" с подельниками, и боится выйти из этой связи. Ему кажется это более страшным, чем оставаться в ОПГ и продолжать творить преступления. Далее идет романтизация образа бандитов и преступников. В сериалах, компьютерных играх нередко встречаются герои, которые по уши погрязли в крови, но представлены настолько благородными, что вольно или нет, хочешь быть похожим. Вот и начинается подсознательное копирование, которое приводит к реальному. Еще, пожалуй, назову недостаток образования и большое количество свободного времени. Если ребенок занят в секциях, в дополнительном образовании, это, конечно, не гарантирует, что он не попадет в деструктивную компанию, но повышает шансы, что этого никогда не случится.

10 признаков, что ваше чадо попало в криминал

В Иркутске в 2020 году была издана работа профессора Н.А. Переломовой, которая стала своего рода единственной в России практической основой для определения признаков попадания ребенка в криминальные сообщества и группы. Вот несколько признаков, на которые рекомендуется обратить особое внимание. Ваш ребенок может быть в ОПГ, если:

1. В районе, где вы живете, все чаще стали происходить стычки молодежи, активизировалась преступность в целом. Проанализируйте новостную повестку. И внимательно сопоставьте, изменилось ли поведение ребенка в периоды криминальной активности групп.

2. Ребенок начал четко разделять живущих рядом детей, одноклассников, знакомых на "своих" и "чужих". При этом он раздражителен, нетерпим и довольно агрессивен по отношению к "чужим".

3. У него появились тайны и секреты от семьи, он часто врет, не может ответить точно на вопрос, где был. Говорить по телефону всегда уходит туда, где его не услышат.

4.Ребенок замкнулся и пребывает в депрессии (такое возможно, если он попал в касту "отверженных" в группировке и постоянно подвергается унижениям).

5. Ребенок часто стал появляться с ушибами, синяками, ссадинами, происхождение которых не очевидно.

6. Ухудшилась успеваемость, подросток стал часто нарушать установленный режим.

7. Появилась склонность к побегам, нетерпение к вопросам и критике со стороны родителей.

8.Ребенок увлекся азартными играми, неоднократно был замечен в совершении актов вандализма (мелкого или масштабного - значения не имеет).

9. В речи появились типичные жаргонизмы. У ребенка появилась своя кличка.

10. Ребенок стал появляться в неадекватном состоянии - алкоголь, наркотики, психотропные вещества.

Профессор рекомендует не оценивать признаки по отдельности. Важно смотреть на все изменения в подростке комплексно.

Как спасти ребенка, если он уже попал в группировку - памятка родителям

Если вы полагаете или точно знаете, что ребенок попал в ОПГ, не стоит устанавливать жесткий тотальный контроль. Это лишь усугубит проблему, вызовет бунт.

Спокойно разъясните подростку все возможные последствия, к которым может привести его дальнейшее пребывание в деструктивной группе - от наркозависимости до реального тюремного срока.

Не стесняйтесь просить о помощи, справиться в одиночку с проблемой порой невозможно. Сознание и мироощущение подростка уже изменилось, а потому желательно обратиться к хорошему детскому психологу для установления точных триггеров и причин.

Выход из ОПГ - страшный процесс для внутреннего мира подростка, он оказывается лишенным ориентиров и ценностей, которые еще вчера казались такими правильными и надежными. Помогите ему, своевременно замещая потерю новыми приобретениями - новыми хобби, новыми впечатлениями.