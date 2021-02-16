Банк «Открытие»: переход в онлайн и диверсификация бизнеса

В условиях сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией, Индекс женского предпринимательства демонстрирует снижение относительно уровня предыдущего года – с 69,4 п.п. в до 60,1 п.п[1]. Тем не менее, большинство женщин-предпринимателей (93%) планируют дальнейшее развитие своего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного совместно банком «Открытие» и комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России». Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ[2].

Пандемия и связанный с ней экономический спад заметно увеличили риски предпринимательской деятельности. 41% женщин-предпринимателей отметили негативное влияние пандемии на их бизнес. Некоторым экономически сложный период придал и необходимый для развития импульс: 10% отметили рост своих компаний, а 16% заявили о том, что стали диверсифицировать бизнес, продвигаясь в новых направлениях.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России»: «Бизнес женщин-предпринимателей, как и всего сегмента МСБ, оказался наиболее чувствительным к последствиям коронакризисных ограничений. В числе основных проблем, с которыми столкнулись женщины-предприниматели из-за пандемии – снижение оборотов и доходов компании (63% и 61% соответственно), а также падение спроса на реализуемые продукты или услуги (58%). Решая проблемы, предприниматели выбирали “режим жесткой экономии” и активно переводили бизнес в онлайн. В свою очередь, банк “Открытие” предложил клиентам программу ‘’Поставь расходы на паузу’’, позволив сократить расходы, а по некоторым категориям обнулил тарифы РКО. Кроме того, банк предоставил сервис цифровой чек-ап, позволяющий предпринимателям выявить проблемные зоны для перехода бизнеса в онлайн и бесплатно прокачать свои навыки через наш образовательный портал Open Academy».

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, большинство женщин-предпринимателей (93%) планируют и дальше развивать свое дело, а 39% считают, что полностью восстановить утраченные позиции смогут в достаточно короткие сроки (от 3 месяцев до 1 года). Оценивая ближайшие перспективы, 59% женщин-предпринимателей надеются на сохранение текущих объемов бизнеса, а 29% – на их увеличение.

Женщины-предприниматели сделали выводы из экономических вызовов 2020 года и предпримут ряд мер для того, чтобы быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам в будущем. Они собираются рассчитывать преимущественно на свои силы и ресурсы, а не на внешнюю поддержку. Так, они планируют расширять перечень направлений своего бизнеса, продолжать осваивать онлайн-сегмент и активнее использовать интернет-ресурсы для привлечения клиентов. Большинство опрошенных считают, что справиться с негативными последствиями пандемии помогли бы отсрочка по выплате налогов и других обязательных платежей, их снижение или отмена, а также бесплатное обучение (подробнее – в таблице 7).

Пандемия сделала очевидной необходимость профессионального развития. Как результат, большинство женщин-предпринимателей (62%) говорят о том, что проходили профессиональное обучение в той или иной форме в период пандемии и добились заметного роста деловых навыков. Приоритетными областями для получения дополнительных знаний стали цифровой маркетинг, стратегическое управление и soft skills (так называемые «мягкие навыки» – знания и у мения в области самоорганизации, коммуникации, выработки стрессоустойчивости).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.