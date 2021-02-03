«ПромРейтинг» провело исследование и выяснило, что в Татарстане существует две потенциально опасные группы водителей. Об этом сообщается на сайте агентства.

По официальной статистике в 2019 году на дорогах Татарстана произошло 4525 ДТП, в которых погибло 369 участников дорожного движения, еще 5619 человек получили травмы. Исследование проводилось на основе интервью, онлайн-опросов и статистических данных.

Так, удалось выделить две группы водителей, резко отличающиеся от остального числа автомобилистов – это начинающие водители-мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, с низким опытом вождения, которые ездят на отечественных машинах и имеющих достаток ниже среднего. Вторая группа – это водители мужского пола в возрасте 30-35 лет, имеющих серьезный водительский стаж, ездят на отечественных и импортных машинах.

Такие группы отличаются скептическим отношением к соблюдению ПДД и безопасному вождению. На эту группу приходится наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями и большее количество штрафов.

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