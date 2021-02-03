В Воронеже вечером 2 февраля у кафе обнаружили тело учительницы из местной школы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По предварительным данным около 19:30 неустановленное лицо напало на 47-летнюю учительницу, причинив многочисленные ножевые ранения в область шеи, головы и грудной клетки», - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что женщина в это время разговаривала по телефону с подругой и успела крикнуть «Меня убивают!».

Потерпевшая скончалась на месте преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

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