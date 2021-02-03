В мэрию Казани подали заявку о проведении митинга 14 февраля. Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.

Известно, что акция заявлена как «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Организаторы митинга планируют собраться на площадке у театра Камала.

Пока неизвестно одобрят ли активистам проведение мероприятия или нет.

Напомним, 31 января на той же площадке собрались жители Казани, которые вышли поддержать Алексея Навального. Как позже стало известно от пресс-службы МВД по Татарстану, по официальным данным на улицы вышло более 600 человек, задержали более 400 человек.

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