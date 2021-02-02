2 февраля суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Наказание было назначено за неоднократное нарушение режима условного освобождения по делу «Ив Роше». Во время судебного заседания Навальный и прокурор повздорили.

Прокурор задал вопрос: Вы подтверждаете, что в период с 23 августа в период вашего лечения в клинике Шарите инспекция вас не беспокоила?

На что Навальный ответил: Извините, я был в коме. Меня, при всем уважении к ФСИН тогда не сильно она беспокоила. Меня вообще ничего тогда не беспокоило. Но стоило мне прийти в себя, я ходить ещё не мог, я сразу подумал, ах, как же там моя любимая комиссия, и сразу попросил адвоката отправить туда письмо.

При этом с учетом проведенного года под домашним арестом осужденный проведет в колонии 2,5 года. Во время оглашения приговора Навальный рисовал сердечки жене Юлии.

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