31 января в Казани, как и еще в ряде городов России, прошел второй в этом году крупный митинг в поддержку Алексея Навального. По официальным данным, в Татарстане на несанкционированных акциях присутствовали более 600 человек, 419 участников задержали. Одна из задержанных в Казани девушек - активистка Наиля Муллаева - рассказала, что ей пришлось пережить после задержания.

По словам девушки, только в микроавтобусе задержанные провели 10 часов, и это зимой. О произошедшем она рассказала в своем "Инстаграм", подробностями поделилась с изданием ProKazan.ru.

"Я на свободе. Это были худшие сутки в моей жизни. Я была на грани нервного срыва", - написала девушка, добавив, что готова была покончить с собой от происходящего. <...> В автобусе мы просто сидели и ждали, когда ИВС нас примет. В автобусе было очень холодно. Холодно было всем - и нам, и полицейским. Полиция винила нас. Говорили: "а вот зачем вы выходили, вы же девушки, вам еще рожать!"

После 10 часов в автобусе были еще 11 - в изоляторе, в карцере без сидений со стеклянной дверью под наблюдением правоохранителей, а потом - онлайн-суд, который также стал шоком: от нервного срыва активистка, по ее словам, "в течение суда просто рыдала", ей отказал в защитнике и очном проведении судебного процесса. Наиля также рассказала, что перед митингом 31 января была на встрече, которую устроил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

"Я была на встрече с Фаттаховым, но он не хотел слушать о правонарушениях, а в ответ говорил, что вы понимали куда идете, вы сами туда пошли. Я понимала, куда я иду. Я понимала, что меня могут оштрафовать или, например, дать обязательные работы. Но я не выбирала суд по видео, <...> не выбирала, что мне будут говорить <...> сотрудники полиции: надо было дома сидеть. Я не выбирала сидеть во временном изоляторе для уголовников, я не выбирала, чтобы сотрудники полиции лезли ко мне в трусы с осмотром [отодвигали и заглядывали в бюстгальтер - прим.ред, уточнение]. Я слабый человек, я не могу выслушивать оскорбления, я не могу находиться в местах для уголовников, я не могу терпеть, когда меня бьют омоновцы, а потом [сотрудники] силой помещают в так называемый карцер. Я всего этого не выбирала", - негодует Наиля в своем аккаунте и в беседе с корреспондентом издания.

Девушка также выразила благодарность тем, кто помогал ей и поддерживал в этот день.

Напомним, что митинги 23 и 31 января в Казани освещали корреспонденты ProKazan.ru, один из них вместе с рядом коллег из других СМИ был задержан. Все материалы о прошедших митингах собраны по ссылке.

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