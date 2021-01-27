В Татарстане сегодня, 27 января, подтвердили еще пять летальных исходов среди жителей РТ от коронавирусной инфекции. Об этом информируют в Минздраве.

Известно, что от COVID-19 скончались две женщины - 1934 и 1947 годов рождения, а также трое мужчин - 1951, 1955 и 1958 годов рождения. Причины смертей установил патологоанатом, вирус идентифицирован. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 252 смерти от ковида.

Напомним, в ночь с 26 на 27 января в Казани скончался президент Ассоциации отельеров и рестораторов РТ Ренат Залютдинов. Причиной смерти называют коронавирус. Свои соболезнования по поводу его ухода из жизни выразила мэрия Казани.

Читайте также:

В Казани погиб иностранец, на которого упала глыба льда