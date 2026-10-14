Священник заявил, что прием пищи у могил отдаляют от христианских традиций

Многие россияне привыкли приносить на могилы родственников конфеты, домашние блюда и алкогольные напитки, считая такие действия обязательной частью поминовения. Однако православная церковь не связывает почитание умерших с организацией застолий на кладбищах. Священник Андрей Смирнов рассказал, почему от распространенного обычая лучше отказаться и чем его можно заменить. Об этом сообщает Regions.ru.

Почему застолья возле могил противоречат церковным обычаям

По словам священнослужителя, традиция устраивать поминальные трапезы непосредственно у захоронений получила широкое распространение в России. Особенно часто родственники собираются на кладбищах в родительские субботы, когда принято вспоминать ушедших из жизни близких.

Некоторые посетители приносят спиртное, накрывают импровизированные столы и оставляют продукты возле памятников. При этом многие воспринимают подобные действия как проявление уважения к умершим, хотя церковное учение вкладывает в поминовение совершенно другой смысл.

Смирнов пояснил, что употребление алкоголя на кладбище не приносит духовной пользы усопшим. Более того, такие обычаи напоминают дохристианские ритуалы, в которых еда и напитки использовались во время обрядов, посвященных умершим.

Что священник посоветовал делать вместо застолья

Главным способом поминовения в православии остается молитва. Верующие могут посетить храм, принять участие в заупокойном богослужении и обратиться к Богу с просьбой об упокоении души умершего родственника.

Во время посещения кладбища Смирнов рекомендовал сосредоточиться на заботе о месте захоронения. Родственники могут убрать мусор, очистить памятник, привести в порядок цветы и территорию вокруг могилы.

После завершения уборки священнослужитель посоветовал помолиться об умершем. Также можно зажечь свечу, если это допускают правила кладбища и условия пожарной безопасности.

По мнению священника, спокойное и уважительное посещение захоронения гораздо лучше соответствует православному пониманию поминовения, чем употребление пищи и спиртных напитков рядом с памятником.

Куда лучше отнести конфеты и продукты

Отдельное внимание Смирнов уделил привычке оставлять сладости на могилах. Такой обычай существует во многих семьях, однако священник предложил использовать принесенные угощения иначе.

Вместо того чтобы раскладывать конфеты и печенье возле надгробий, продукты можно передать людям, которые нуждаются в помощи. Например, после посещения церковной службы допустимо раздать угощения или пожертвовать продукты на благотворительные нужды.

В православной традиции милостыня, совершенная в память об умершем человеке, считается добрым делом. Таким образом родственники могут почтить близкого не символическим оставлением еды, а реальной заботой о других людях.

Священнослужитель подчеркнул, что родительские субботы предназначены прежде всего для молитвенного воспоминания усопших. В эти дни верующим рекомендуется уделять внимание духовной стороне поминовения, сохранять порядок на захоронениях и относиться к памяти умерших с уважением.