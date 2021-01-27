В Казани в ночь с 26 на 27 января скончался президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Ренат Залютдинов. Ему было 68 лет, причиной смерти в Ассоциации называют коронавирусную инфекцию.

Ренат Залютдинов возглавлял Ассоциацию с 2004 года и являлся одним из ее основателей. Он лечился от ковида в горбольнице №7, врачи не смогли его спасти, последние дни жизни Залютдинов провел на аппарате ИВЛ.

Прощание состоится 28 января в 10 утра у мечети "Марджани", сообщает business-gazeta.ru.

Напомним, вчера в Татарстане было подтверждено еще четыре смерти от коронавирусной инфекции: скончались двое мужчин и две женщины. Всего на 27 января в РТ зарегистрировано 247 летальных исходов от COVID-19.