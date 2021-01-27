Госавтоинспекция анонсировала очередные рейды в Казани. С 26 января по 7 февраля в республике и ее столице пройдут профилактические мероприятия "Ребенок - главный пассажир". Об этом сообщили в пресс - службе ведомства.

Инспекторы будут проверять правила перевозки детей автолюбителями - до 7 лет ребенок может ездить только в автокресле и только на заднем сидение, до 12 лет он также должен находиться в удерживающем устройстве, но допустима перевозка на переднем сидение.

Напомним, что автокресло в случае аварии может спасти здоровье и жизнь маленького пассажира - так, в Менделеевском районе РТ в страшной аварии ребенок остался невредимым после столкновения легковушки и грузовика, его родителей увезли в больницу.

Всего за минувший год на территории республики произошло 210 ДТП с участием детей-пассажиров, погибли восемь несовершеннолетних, во всех случаях были нарушены правила их перевозки. С начала 2021 года зарегистрировано три аварии, в которых погибли дети-пассажиры. Так, на трассе между Челнами и Сарманово в ДТП погиб младенец, которого мать везла на руках.

Напомним, что штраф за нарушение правил перевозки детей для граждан составляет три тысячи рублей.

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