В пресс-службе Министерства здравоохранения подтвердили еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции.

Известно, что скончались трое мужчин 1927, 1930 и 1982 годов рождения, а также пожилая женщина 1930 года рождения. Причины смерти во всех случаях были установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего в республике на данный момент зарегистрировано 237 случаев.

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