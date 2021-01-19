Жительница Владимира рассказала жуткую историю неудачных отношений, в которой фигурируют преступные действия со стороны ухажера. При этом правоохранители, по ее словам, отказывают в возбуждении дела. Причем пострадавшая оказалась не единственной жертвой абьюзера.

Историю опубликовал портал progorod33.ru. Как сообщила собеседница издания, она познакомилась с мужчиной весной и сначала все было хорошо, однако потом партнер попросил в долг деньги, которые не вернул. Позже та же история повторилась с машиной, которая, ко всему прочему, сломалась. Хозяйка авто отказалась дать деньги на ремонт, тогда мужчина перешел к угрозам и оскорблениям.

"Когда в телефоне я услышала жуткие ругательства и нецензурщину, я сначала даже не поняла, кто это звонит, - рассказывает Екатерина Садкова. - Не могла поверить. Смотрю на телефон, да он. Затем он начал присылать скрин-шоты, как он портит мою машину, угрожал, что не отдаст её, разобьёт о забор. И не вернул бы, если бы я не обратилась в полицию. Они нашли его и вернули машину, правда всю побитую и поцарапанную, ущерб на 170 тысяч рублей. И представляете - в полиции он упал на колени, начал плакать, что раскаивается и готов написать расписку и все исправить. Как он ведёт себя на людях! Это актёр, абьюзер, профессиональный манипулятор и просто больной человек. Он сказал, что пил таблетки, чтобы держать себя в руках, но больше этого делать не будет", - цитирует портал жительницу Владимира.

Позже выяснилось, что ранее гражданин сидел в тюрьме, а также от его действий пострадал еще ряд девушек. В основном, в жертвы он выбирал мам с детьми. В итоге мужчина угрожал убить возлюбленную, она писала заявление в полицию, однако в возбуждении дела ей отказали.

"Полиция сначала реагировала на мои заявления — о порче имущества, избиении, нападении с оружием, проникновении в жилище. А потом стали выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Говорят, у них таких дел полно", - поделилась женщина.

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