В Татарстане будут судить женщину-адвоката, ее обвиняют в покушении на мошенничество.

По данным Следственного комитета республики, 43-летняя женщина представляла интересы жителя Пестречинского района, которого привлекали к уголовной ответственности за нанесение побоев и хулиганство. Изначально мужчину заключили под стражу, затем меру пресечения изменили на домашний арест. Адвокат заявила подзащитному, что за это он должен передать через нее правоохранителям 600 тысяч, а 100 якобы она передала сама.

О происходящем мужчина сообщил в правоохранительные органы, дальнейшие действия происходили под контролем спецслужб. В результате 12 октября после получения денег адвоката задержали. Женщина признала причастность к совершению преступления. Расследование дела завершено, его по существу рассмотрит суд.

Читайте также:

На суде над директором ПАТП-4 в Казани всплыли "мертвые души", водители для мэров Казани и "Единая Россия"