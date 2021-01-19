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19:02, 19.01.2021
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17:57, 18.01.2021
«Вы этого еще не пробовали?»: чем казанцы могут удивить своих гостей
18:09, 19.01.2021
Ученые нашли часы, которые могут выявить коронавирус на неделю до появления новых симптомов
17:26, 19.01.2021
Правоохранители отказываются возбудить дело на жителя Владимира, который угрожал убить женщину
17:03, 19.01.2021
Прокуратура не нашла нарушений в челнинской школе, где собирали деньги за сдачу пробных экзаменов
13:10, 18.01.2021
Будущее уже наступило: цифровые технологии в стоматологической имплантации
16:27, 19.01.2021
Мужчина в Татарстане «сдал» полиции адвоката, которая предлагала подкупить правоохранителей
15:56, 19.01.2021
Как будут выглядеть 12 новых парков в Казани: в сети появились проекты
15:34, 19.01.2021
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14:40, 19.01.2021
Грузовой автомобиль загорелся на Ямашева в Казани
14:10, 19.01.2021
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14:02, 19.01.2021
«Разрежу на мелкие кусочки и сожгу»: 16-летнюю девушку обвиняют в жестоком убийстве матери
13:06, 19.01.2021
Власти Татарстана объяснили, почему на президентской елке детям вместо игрушек дали коробки
12:41, 19.01.2021
Гостям не рады: молодой челнинец жестоко избил мужчину, приехавшего из Нижнекамска
12:41, 19.01.2021
Евгения Добровольская: «Финал сериала «Полёт» для актеров стал полной неожиданностью»
12:36, 19.01.2021
Новая организация - коллектор начала работать в Татарстане
12:07, 19.01.2021
Число заболевших коронавирусом в Татарстане перевалило за 15 тысяч: статистика оперштаба
11:37, 19.01.2021
Причины отравления двух детей угарным газом в Казани будет выяснять прокуратура
11:30, 19.01.2021
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11:26, 19.01.2021
В Челнах девочка-подросток попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу
10:46, 19.01.2021
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10:30, 19.01.2021
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП
10:27, 19.01.2021
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10:01, 19.01.2021
Льготный режим работы парковок в Казани снова продлили
09:15, 19.01.2021
Мать с малолетними детьми отравилась угарным газом в квартире Казани
09:10, 19.01.2021
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«Ходите пешком, нытики!»: жители Казани продолжают жаловаться на работу автобуса №90
08:12, 19.01.2021
«Сажать таких надо!»: вандалы вышибли дверь в подъезд в одном из домов под Казанью
07:35, 19.01.2021
Два пенсионера из Татарстана оказались в больнице с отравлением угарным газом
06:29, 19.01.2021
Элвин Грей с женой снялись в отеле Hilton и поблагодарили фанатов
05:31, 19.01.2021
Женщина приняла роды у дочери и утопила внука в ведре
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Жители Казани пожаловались в полицию на танцующего таксиста
00:02, 19.01.2021
Подростки закидали снежками Вечный огонь: что им может грозить
20:13, 18.01.2021
Не теряют надежду: в Татарстане два года ищут мужчину, который пропал в деревне Конь
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19:05, 18.01.2021
Прокуратура Челнов нашла нарушения в школе, из окна которой выпрыгнула 14-летняя девочка
18:16, 18.01.2021
Был без сознания: в Казани спасли мужчину из горящей квартиры
17:57, 18.01.2021
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17:46, 18.01.2021
Приставил к горлу: в Казани пьяный мужчина порезал оппонента саблей
17:00, 18.01.2021
Детское кресло спасло ребенка от гибели в страшной аварии в Татарстане: машине снесло крышу
16:56, 18.01.2021
Пользователи Tele2 TV предпочитают комедии
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16:14, 18.01.2021
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15:55, 18.01.2021
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15:39, 18.01.2021
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Евгения Добровольская: «Финал сериала «Полёт» для актеров стал полной неожиданностью»

19.01.2021, 12:41 0 prokazan.ru

Одна из главных премьер года стартует в эфире телеканала ТНТ уже в январе. Драматический сериал «Полёт» расскажет историю о счастливом случае, благодаря которому навсегда изменилась жизнь шестерых взрослых людей. Главные герои проекта должны были лететь в командировку, но перепутали аэропорт и опоздали на рейс. Через некоторое время они узнают, что их самолет разбился сразу после вылета. Шокирующая новость приводит к тому, что у каждого из персонажей происходит переоценка ценностей и они понимают, что должны воспользоваться вторым шансом, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Исполнительница одной из ролей в сериале актриса Евгения Добровольская подробно рассказала о своей новой работе.  
 
Расскажите, пожалуйста, о сюжете и героях сериала?  

У нас шесть главных героев. Они работают в одном офисе. Определенные события соединили их вместе. Никита Ефремов — начальника играет, Паша Табаков — новичок, Юлия Хлынина — коллега. В результате вынужденных обстоятельств они объединились, скажем так, в группировку.  
 
Как неслучившаяся катастрофа повлияла на вашу героиню? 

Поскольку у нее много детей, причем приемных, она поняла, что нужна детям. Подумала, что не дай Бог с ней что случится — дети пропадут. Поэтому она решила все сделать только для них. Обезопасить будущее детей на случай предстоящих катаклизмов. И сделать все, чтобы они жили счастливо.  
 
Вы понимаете эту мотивацию как мать? 

Она, конечно, героиня, потому что взяла детей из детского дома. Такие люди у меня вызывают большое уважение, это люди огромных душевных сил. Она сильная женщина с большим желанием отдавать тепло. Да, я понимаю ее. Мне ясна ее мотивация.  
 
Удалось что-то привнести от себя в характер? Было ли место для импровизации? 

Это место есть всегда и везде. Потому что, когда в кадре одновременно шесть человек и все должны внутри образа определенным образом реагировать на происходящее, это делается от себя.  


 
Как вам работалось с коллегами и режиссером? 

Петр сразу понравился. Он знает, чего хочет. И четко формулирует, что он хотел бы видеть. Интересно было выполнять его задачи, потому что иногда они были совсем нестандартными. Плюс прекрасная команда артистов — все делали работу с одного дубля. Не надо было с кем-то одним работать. Всегда здорово, когда в кадре много народа, и они знают, что делать. И делают это хорошо, очень хорошо. 
 
Петр Тодоровский сразу описал концепцию характера и развития вашей героини? 

Ну не сразу, конечно. Он шел из одного пункта в другой, скажем так. Мне были непонятны некоторые вещи, связанные с детьми: например, ее желание понравиться и соответствовать подросткам. Потом сценарий дописывался в процессе. Да и вообще снимали долго: сначала снимали пилот, потом переснимали, потом шли основные съемки. Однако ощущения после съемок сугубо положительные. Было интересно. Последняя серия держалась в секрете — мы не знали, чем все закончится. И для всех нас финал был неожиданным. Мы предполагали, что будет нечто особенное, но не настолько. Сценарий мне очень понравился. Связка сценарист-режиссер в одном лице в нашем случае — это прекрасно. Петр разумно относился к своему тексту. Когда он видел, что некоторые фразы героев лучше произнести иначе, никаких проблем не было. Сценарист внутри него не боролся с режиссером.  
 
Про что, на ваш взгляд, эта история? 

В целом про людей. Какие они несчастные и зависимые. Как люди в нестандартных ситуациях могут проявлять себя. Вроде как не подозреваешь, что так может быть, но все вдруг начинают проявлять себя с разных сторон. Совершенно непредсказуемо. Казалось бы, непримечательный человек, когда ему предоставляется возможность улучшить жизнь, начинает вести себя совершенно иначе. Не так, как раньше. Что называется, в каждой жизни есть место подвигу. Или не подвигу. По большому счету, все они — антигерои.  
 
Вам интересно играть антигероя? 

Интересно играть в интересном сюжете. Наш сценарий предоставил такие возможности. В «Полете» масса непредсказуемых, крутых поворотов.   

«Полет» — с 25 января в 21.00 на ТНТ и видеоплатформе Premier!

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