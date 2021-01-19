Евгения Добровольская: «Финал сериала «Полёт» для актеров стал полной неожиданностью»

Одна из главных премьер года стартует в эфире телеканала ТНТ уже в январе. Драматический сериал «Полёт» расскажет историю о счастливом случае, благодаря которому навсегда изменилась жизнь шестерых взрослых людей. Главные герои проекта должны были лететь в командировку, но перепутали аэропорт и опоздали на рейс. Через некоторое время они узнают, что их самолет разбился сразу после вылета. Шокирующая новость приводит к тому, что у каждого из персонажей происходит переоценка ценностей и они понимают, что должны воспользоваться вторым шансом, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Исполнительница одной из ролей в сериале актриса Евгения Добровольская подробно рассказала о своей новой работе.



Расскажите, пожалуйста, о сюжете и героях сериала?

У нас шесть главных героев. Они работают в одном офисе. Определенные события соединили их вместе. Никита Ефремов — начальника играет, Паша Табаков — новичок, Юлия Хлынина — коллега. В результате вынужденных обстоятельств они объединились, скажем так, в группировку.



Как неслучившаяся катастрофа повлияла на вашу героиню?

Поскольку у нее много детей, причем приемных, она поняла, что нужна детям. Подумала, что не дай Бог с ней что случится — дети пропадут. Поэтому она решила все сделать только для них. Обезопасить будущее детей на случай предстоящих катаклизмов. И сделать все, чтобы они жили счастливо.



Вы понимаете эту мотивацию как мать?

Она, конечно, героиня, потому что взяла детей из детского дома. Такие люди у меня вызывают большое уважение, это люди огромных душевных сил. Она сильная женщина с большим желанием отдавать тепло. Да, я понимаю ее. Мне ясна ее мотивация.



Удалось что-то привнести от себя в характер? Было ли место для импровизации?

Это место есть всегда и везде. Потому что, когда в кадре одновременно шесть человек и все должны внутри образа определенным образом реагировать на происходящее, это делается от себя.





Как вам работалось с коллегами и режиссером?

Петр сразу понравился. Он знает, чего хочет. И четко формулирует, что он хотел бы видеть. Интересно было выполнять его задачи, потому что иногда они были совсем нестандартными. Плюс прекрасная команда артистов — все делали работу с одного дубля. Не надо было с кем-то одним работать. Всегда здорово, когда в кадре много народа, и они знают, что делать. И делают это хорошо, очень хорошо.



Петр Тодоровский сразу описал концепцию характера и развития вашей героини?

Ну не сразу, конечно. Он шел из одного пункта в другой, скажем так. Мне были непонятны некоторые вещи, связанные с детьми: например, ее желание понравиться и соответствовать подросткам. Потом сценарий дописывался в процессе. Да и вообще снимали долго: сначала снимали пилот, потом переснимали, потом шли основные съемки. Однако ощущения после съемок сугубо положительные. Было интересно. Последняя серия держалась в секрете — мы не знали, чем все закончится. И для всех нас финал был неожиданным. Мы предполагали, что будет нечто особенное, но не настолько. Сценарий мне очень понравился. Связка сценарист-режиссер в одном лице в нашем случае — это прекрасно. Петр разумно относился к своему тексту. Когда он видел, что некоторые фразы героев лучше произнести иначе, никаких проблем не было. Сценарист внутри него не боролся с режиссером.



Про что, на ваш взгляд, эта история?

В целом про людей. Какие они несчастные и зависимые. Как люди в нестандартных ситуациях могут проявлять себя. Вроде как не подозреваешь, что так может быть, но все вдруг начинают проявлять себя с разных сторон. Совершенно непредсказуемо. Казалось бы, непримечательный человек, когда ему предоставляется возможность улучшить жизнь, начинает вести себя совершенно иначе. Не так, как раньше. Что называется, в каждой жизни есть место подвигу. Или не подвигу. По большому счету, все они — антигерои.



Вам интересно играть антигероя?

Интересно играть в интересном сюжете. Наш сценарий предоставил такие возможности. В «Полете» масса непредсказуемых, крутых поворотов.