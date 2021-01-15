Сегодня утром в Казни сгорел алкомаркет в доме № 30 по улице Челюскина. Сообщение о пожаре поступило в 7:23. Приехав на место происшествия, пожарные установили, что горит отдельно стоящий магазин "Русалка".

В 08:34 пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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