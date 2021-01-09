Блогер Лейла Лерон призвала мэра Казани Ильсура Метшина разобраться с аниматорами в звериных костюмах, которые зазывают прохожих и фотографируются с ними за деньги. По словам девушки, аниматоры обманывают туристов, которые не знают, что после позирования их заставить платить за фото. К примеру, если была сделана серия фотографий, то гость города может лишиться и 1000 рублей, пишет Лерон.



"Так как туристы не ожидают такой подставы, от удивления отдают свои деньги.<...> Казань - такой красивый и современный город, при этом исторический, а гости уезжают от нас, потратив 1000 рублей на фото с какой-то Зеброй", - жалуется блогер в инстаграме.

Автор просит градоначальника рассмотреть ограничить работу таких аниматоров на "туристических улицах города", так подобные услуги должны оказывать опытные, вежливые, культурные специалисты, знающие русский и татарский. Туристам сразу должны сообщать цену за предлагаемые услуги. Также девушка советует аниматорам использовать образы героев местной культуры, таких как Камыр-батыр, Сююмбике, Шурале.

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