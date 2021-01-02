1 января около 20:00 в Росгвардию Казани поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в Республиканской клинической больнице. Прибывший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны задержал пьяного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Оказалось, накануне задержанный обратился в приемное отделение больницы с жалобами на травму головы. Он приехал с женой и детьми, позже мужчина стал скандалить, избил двух врачей и разбил монитор стойки регистрации.
На данный момент злоумышленник доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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