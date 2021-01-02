В Татарстане после новогодней лотереи, где разыгрывали 1000 призов по миллиону рублей, появилось 10 миллионеров. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи.

«1 января миллионерами со всей страны стали 581 жителей. В Татарстане 10 человек выиграли по миллиону. Еще 17 участников из республики выиграли по 706 577 рублей», - говорится в сообщении.

После розыгрыша больше всего победителей оказалось в Москве – 113 человек, в Санкт-Петербурге – 45 человек и в Башкортостане – 22 человека.

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