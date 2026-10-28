В Госдуме готовят изменения в туристическом налоге

Законопроект, который даст регионам больше свободы в установлении туристического налога, рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.

Согласно документу, с 2027 года субъекты смогут снижать минимальный налог до нуля, дифференцировать его по типу размещения и сезонности, а также рассчитывать его исходя из фактически оказанных услуг. Как пояснил представитель ведомства, это устранит правовые коллизии, когда налог удерживается с полной суммы оплаты, даже если туристу вернули часть средств.

Кроме того, обсуждается обнуление налога для новых или реконструируемых объектов размещения — чтобы инвестпроекты могли выйти на точку безубыточности. Совместно с бизнесом и Минфином прорабатывается и отмена минимального порога в 100 рублей для небольших бюджетных отелей, для которых этот сбор может достигать 10% от стоимости проживания.

Замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виктор Сашичев добавил, что ко второму чтению готовятся поправки, касающиеся льготных категорий. Предлагается, чтобы отель мог исключить стоимость проживания льготника из налоговой базы только при фактическом снижении цены для клиента на сумму налога — это будет фиксироваться в чеке. Также планируется распространить льготу на случаи, когда за туриста платит член семьи или работодатель.