Экономика

В Госдуме готовят изменения в туристическом налоге

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Госдума рассмотрит законопроект, дающий региона...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Законопроект, который даст регионам больше свободы в установлении туристического налога, рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.

Согласно документу, с 2027 года субъекты смогут снижать минимальный налог до нуля, дифференцировать его по типу размещения и сезонности, а также рассчитывать его исходя из фактически оказанных услуг. Как пояснил представитель ведомства, это устранит правовые коллизии, когда налог удерживается с полной суммы оплаты, даже если туристу вернули часть средств.

Кроме того, обсуждается обнуление налога для новых или реконструируемых объектов размещения — чтобы инвестпроекты могли выйти на точку безубыточности. Совместно с бизнесом и Минфином прорабатывается и отмена минимального порога в 100 рублей для небольших бюджетных отелей, для которых этот сбор может достигать 10% от стоимости проживания.

Замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виктор Сашичев добавил, что ко второму чтению готовятся поправки, касающиеся льготных категорий. Предлагается, чтобы отель мог исключить стоимость проживания льготника из налоговой базы только при фактическом снижении цены для клиента на сумму налога — это будет фиксироваться в чеке. Также планируется распространить льготу на случаи, когда за туриста платит член семьи или работодатель.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

как не перевести тараканов в новую квартиру

Не у нас

17 часов назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

11 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

покраска окон в москве в Москве

Кулинария

16 часов назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

день назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки
Новости Татарстана
3 часа назад

В Елабужском районе выбрали нового главу исполкома

Андрей Томилин утвержден депутатами на должност...

Новости Казани

2 часа назад

В МХТ им. Чехова назначен новый первый заместитель Хабенского

Интересное в Казани

14 часов назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Кулинария

2 часа назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Новости Казани

2 часа назад

Шубная ярмарка покинула казанский ЦУМ, «Татнефть» нарастила прибыль, Кейн получил «Золотой мяч»
В Татарстане систематизируют работу общественны...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане систематизируют работу общественных институтов

Кулинария

3 часа назад

Вместо обычных котлет готовлю мясные гнёзда: кладу внутрь начинку и запекаю под сырной корочкой

Новости Татарстана

3 часа назад

ДУМ Татарстана и SMIIC расширяют сотрудничество

Кулинария

5 часов назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог
Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних ...
Гид по Казани
4 дня назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул