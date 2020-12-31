Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец собирается обратиться в правоохранительные органы для проверки соблюдения прав несовершеннолетних в TikTok-хаусах - домах, в которых живут и работают множество блогеров, объединенных продюсерами или рекламной кампанией. Недавно появились сообщения о сексуальных домогательствах над участниками таких сообществ: так, бывшие участники TikTok-хауса «Lemonade», рассказали, что до них домогался их продюсер. В числе предполагаемых жертв оказались юноши 16 и 17 лет.

«Когда во главе стоит бизнес, мы понимаем, что интересы несовершеннолетних, их права никого не интересуют. Конечно же, надо разбираться в этой ситуации и должным образом реагировать. Национальный родительский комитет готовит обращения в следственный комитет, прокуратуру и МВД, профильные комитеты Госдумы, Совфеда, чтобы привлечь внимание к этой теме, и в случае нарушения закона все это остановить», - передает слова Волынец "Газета.ру".

Чиновница считает, что в данной ситуации нужна комплексная проверка. При выявлении фактов "деструктивного воздействия" эти сообщества следует закрыть, заявила Волынец.

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