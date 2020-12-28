27 декабря в отделе полиции «Юдино» УМВД России по Казани нашли труп дознавателя. Об этом сообщили корреспонденту Prokazan.ru в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Татарстану создана и работает специальная комиссия», - рассказали в пресс-службе.

По неподтвержденной информации, полицейский решил покончить жизнь самоубийством.

Ранее мы писали о самоубийстве инкассатора на рабочем месте. Его тело нашли в машине.