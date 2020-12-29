Инвестиционные продукты компаний группы «Открытие» показали в 2020 году двузначную доходность

По итогам 11 месяцев 2020 года клиенты группы «Открытие» (банка «Открытие», «Открытие Брокер», УК «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь») смогли заработать на инвестиционных решениях двузначную доходность.

Клиенты «Росгосстрах Жизнь» за январь-ноябрь 2020 года смогли заработать промежуточную доходность* на классических рублевых стратегиях ИСЖ «Электромобили» и «Киберспорт», а также на ИСЖ с регулярными взносами со стратегией FedEx. Она достигала 32,93% по итогам 11 месяцев.

Среди продуктов управляющей компании «Открытие» лидерами по доходности стали валютные ПИФ и фонды, инвестирующие в драгоценные металлы с результатом от 33,18% до 69,52% в рублях.

Клиенты «Открытие Брокер», подключившие модельный портфель «Доходный», смогли заработать 29,5% с начала года.

По итогам 11 месяцев 2020 года впечатляющий рост продемонстрировали стратегии ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь». Рост классической стратегии ИСЖ «Электромобили» в рублях с 1 января по 30 октября 2020 года составил 32,93%. Корзина включает акции лидеров автомобильной отрасли, которые занимаются развитием электромобилей, в том числе BMW, Tesla и Toyota.

Рост классической стратегии ИСЖ «Киберспорт» в рублях за 11 месяцев составил 20,61%. В корзине этой стратегии -- производители игр, провайдеры онлайн-видео и набирающих популярность социальных игровых платформ, а также производители игровых консолей, в том числе Amazon, Activision Blizzard, Nvidia и Sony.

ИСЖ с регулярными взносами «Страйк» в рублях со стратегией FedEx показала за январь-ноябрь доходность 21,15%. Это инвестиции в акции Fedex, одной из крупнейших в мире логистических компаний с самым внушительным парком грузовых самолетов.

«В рамках такого непростого года по-прежнему важную роль играют не только 100-процентная защита капитала, но и грамотно подобранные инвестиционные идеи и стратегии. Наши стратегии демонстрируют хорошие результаты, сохраняя привлекательность продуктов. Опираясь на новые тренды, мы стараемся всегда предлагать клиентам актуальные инвестиционные идеи», — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

Инвестиционные продукты фабрики «Открытие Инвестиции», созданной на базе банка «Открытие», УК «Открытие» и «Открытие Брокер», смогли продемонстрировать существенный рост доходности по итогам 11 месяцев 2020 года.

Так, открытый паевой инвестиционный фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» показал результат +65% за 11 месяцев, заняв первое место по доходности среди всех смешанных фондов с начала года по данным Investfunds**. В портфеле фонда присутствуют как рискованные активы – акции развитых и развивающихся рынков, так и защитные – фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость.

ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций», инвестирующий в акции компаний технологического сектора, с начала года на 30 ноября вырос на 69,52%.

ОПИФ «Открытие – Еврооблигации», имеющий в составе российские и иностранные облигации, номинированные в долларах, по итогам ноября показал рост на 33,18%.

ОПИФ «Открытие – Золото» с начала года подорожал на 41,34%. Этот фонд предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Shares, который содержит физические золотые слитки.

«Лидирующие на рынке результаты ПИФ под управлением компании доказывают приверженность нашей команды продуманному инвестиционному процессу, способность принимать взвешенные решения в условиях рыночных стрессов, умение находить ценные бумаги с отличным соотношением доходности и риска. Уверен, что инвестиционные решения нашей УК способны помочь каждому инвестору в достижении его финансовых целей», – говорит Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»:

«Открытие Брокер» проанализировал показатели клиентов, которые пришли на финансовый рынок в этом году, и отметил рост активности инвесторов по всем показателям, по сравнению с 2019 годом. Более половины (57%) инвесторов, открывших счета в марте и апреле 2020 года (в пик паники на рынках), смогли продемонстрировать положительный финансовый результат. Средний прирост активов этих клиентов составляет 11%.

Клиенты, которые подключили модельный портфель «Доходный», составляемый экспертами «Открытие Брокер», за 11 месяцев 2020 года заработали 29,5%.

Кроме того, в течение года успешно погашались структурные продукты с защитой капитала (СПЗК) и структурные ноты:

- В январе 80% инвестиционных идей принесли доход в среднем на уровне 13% годовых в рублях и 5% в долларах США.

- В конце марта, в самый разгар падения биржевых индексов, состоялось погашение двухлетних СПЗК на акции мирового лидера индустрии роскоши Mo ët Hennessy - Louis Vuitton (LVMH). Доходность клиентов составила от 18% до 19,2% годовых в рублях, превысив целевой показатель более чем на 4 процентных пункта.

- В июне погашены двухлетние СПЗК на акции Apple и Microsoft. Клиенты заработали от 12,7% до 19,5% годовых в рублях в продуктах с полной защитой капитала.

- В ноябре погашены двухлетние СПЗК на акции Samsung. Клиенты заработали 15.9% годовых в рублях в продуктах с полной защитой капитала.

- В рамках подведенных в августе промежуточных итогов по запущенным структурным нотам 96% структурных нот погашены с позитивным исходом для клиента (всего 4% нот погасилось ниже номинала), при этом средний купонный доход по запущенным выпускам составил 13,1% в USD (83% всех выпусков номинировано в долларах США).

«Статистика показывает, что коронавирусный кризис поспособствовал притоку инвесторов на финансовые рынки и помог нашим клиентам приобрести акции крупнейших российских компаний со значительной скидкой. Надеемся, что и дальше количество частных инвесторов в нашей стране продолжит расти, а финансовый рынок будет предлагать множество возможностей для успешных инвестиций», – говорит начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер» Антон Плясунов.

*доходность для клиентов дается уже с учетом КУ и разницы курса валют