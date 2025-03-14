Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Мусульмане просили поменять основное блюдо на 13-м республиканском ифтаре

После молитвы гостей пригласят в специальные за...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

В Казань Экспо пройдёт 13-й республиканский ифтар, на который пригласят 13 тысяч верующих. Организацией питания занимается национально-туристический комплекс «Туган авылым», а его совладелец Радик Абдрахманов рассказал о деталях мероприятия. В проведении ифтара также помогут 800 волонтёров.

После молитвы гостей пригласят в специальные залы для разговения. В третьем павильоне им предложат ланч-боксы, стоимость которых в 2025 году составила 750 рублей. В меню – гречка с мясом, овощи, фрукты, сухофрукты, выпечка, сладости и вода.

Абдрахманов отметил, что ранее участники ифтара просили изменить основное блюдо – если раньше подавали плов, то в этом году организаторы решили заменить его на гречку с мясом.

Для мероприятия подготовлено 3 тонны мяса, 800 кг гречки, 4 тонны овощей и фруктов, а также 900 кг сухофруктов. Не обойдётся и без традиционного чак-чака – всего приготовят 13 тысяч порций. В качестве дополнения закупили 400 кг конфет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане судья скрыл гражданство США у 2 детей и получил благодарность

Интересное в Казани

19 часов назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

закрыть вентиляцию на кухне

Не у нас

день назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Интересное в Казани

2 дня назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

стоимость замены ремня грм в Красноярске

Не у нас

5 часов назад

В Великобритании 2 таксы попытались съесть тело хозяйки

Не у нас

день назад

Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова сняла видео на байкальском льду

Не у нас

3 часа назад

В Перу археологи Хорхе и Милдред нашли подземные туннели инков

Новости Казани

день назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина
Новости Казани
день назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Казани

2 часа назад

На стройке в Казани произошла массовая драка

Новости России

49 минут назад

Фотограф из Татарстана стал лауреатом конкурса «Окно в природу – 2024»

Не у нас

2 часа назад

В Ленобласти 62-летний мужчина умер после изнасилования 9-летней девочки

Не у нас

3 часа назад

В Таиланде парень за 2 года наснимал около 1000 видео в женских туалетах
Была созвана комиссия после нападения детей на ...
Новости Казани
34 минуты назад

Была созвана комиссия после нападения детей на 2 казанцев в «Салават купере»

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани 2 день задерживают рейсы

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидаются +9 градусов и гололедица
Не стоять у плиты часами: рассказываем о быстры...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не стоять у плиты часами: рассказываем о быстрых и вкусных ужинах для казанцев