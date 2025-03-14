Мусульмане просили поменять основное блюдо на 13-м республиканском ифтаре

В Казань Экспо пройдёт 13-й республиканский ифтар, на который пригласят 13 тысяч верующих. Организацией питания занимается национально-туристический комплекс «Туган авылым», а его совладелец Радик Абдрахманов рассказал о деталях мероприятия. В проведении ифтара также помогут 800 волонтёров.

После молитвы гостей пригласят в специальные залы для разговения. В третьем павильоне им предложат ланч-боксы, стоимость которых в 2025 году составила 750 рублей. В меню – гречка с мясом, овощи, фрукты, сухофрукты, выпечка, сладости и вода.

Абдрахманов отметил, что ранее участники ифтара просили изменить основное блюдо – если раньше подавали плов, то в этом году организаторы решили заменить его на гречку с мясом.

Для мероприятия подготовлено 3 тонны мяса, 800 кг гречки, 4 тонны овощей и фруктов, а также 900 кг сухофруктов. Не обойдётся и без традиционного чак-чака – всего приготовят 13 тысяч порций. В качестве дополнения закупили 400 кг конфет.