На большой пресс-конференции президента Татарстана Рустам Минниханов рассказал о строительстве новой трассы М-12. А заодно и сказал, кто должен дать сил и денег на строительство.
«Я понимаю людей, которые против трассы. Есть несколько деревень, рядом с которыми пройдет трасса. Нам просто повезло, что эта трасса пройдет через Татарстан. Эта трасса даже важнее чем ВСМ. До Москвы можно будет доехать за 6-7 часов, разве это плохо? Все санитарные нормы и защитные сооружения будут реализованы. Всевышний должен нам дать сил и немного денег, чтобы мы реализовали этот проект за 3 года»,- отметил Рустам Нургалиевич.
Ранее в Казани проходили митинги против строительства трассы. По мнению жителей, нынешний маршрут приведет к сносу домов жителей ближайших деревень и районов (преимущественно, в Лаишевском районе).
Что еще рассказал Рустам Минниханов на предновогодней пресс-конференции.
комментарии
Мне эта фраза очень напоминает изречения другого деятеля, из другой республики, я бы даже сказал, что сплагиачено.
Я, конечно, недолюбливаю Собчак, но в подробности этого репортажа охотно верю. В переводе это означает, граждане и гражданки, затяните потуже пояса, и работайте не жалея сил и денег, как рабы на галерах.