На большой пресс-конференции президента Татарстана Рустам Минниханов рассказал о строительстве новой трассы М-12. А заодно и сказал, кто должен дать сил и денег на строительство.

«Я понимаю людей, которые против трассы. Есть несколько деревень, рядом с которыми пройдет трасса. Нам просто повезло, что эта трасса пройдет через Татарстан. Эта трасса даже важнее чем ВСМ. До Москвы можно будет доехать за 6-7 часов, разве это плохо? Все санитарные нормы и защитные сооружения будут реализованы. Всевышний должен нам дать сил и немного денег, чтобы мы реализовали этот проект за 3 года»,- отметил Рустам Нургалиевич.

Ранее в Казани проходили митинги против строительства трассы. По мнению жителей, нынешний маршрут приведет к сносу домов жителей ближайших деревень и районов (преимущественно, в Лаишевском районе).

Что еще рассказал Рустам Минниханов на предновогодней пресс-конференции.