На ежегодной предновогодней пресс-конференции президента Татарстана Рустама Минниханова прозвучал вопрос об отношении президента к решению ВАДА в отношении спортсменов страны.

«Это очень плохо для международного спорта. ВАДА отрезали себе палец, чтобы сделать другим плохо. Но ВАДА приняла решение не во благо спорта, а во благо политических амбиций каких-то лиц. Мы осуждаем такое решение. Но это несмертельно», - отметил Рустам Нургалиевич.

Также президент отметил, что международные спортивные мероприятия будут проводиться внутри страны, на это есть добро президента России.

«Собака лает, волк идет. Пусть им потом будет стыдно за эти решения. Это неспортивное поведение», - заключил Рустам Минниханов.

Ранее ВАДА приняло решение, что ближайшие два года российские атлеты не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом.

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