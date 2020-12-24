Тамада из Казани Олег Лихачев, который собирался подать в суд известного рэпера Моргенштерна, готовит иск и к другому не менее известному исполнителю - Егору Криду. Об этом в письме в редакцию рассказал сам Лихачев. Поводом для разбирательства стал ролик в Тик Токе, в котором трек Моргенштерна "Новый Мерин" и песню Лихачева "Владимир Путин молодец!" подпевали многие известные исполнители, в числе которых оказался и Егор Крид.

"Любые их действия монетизированы и использование ими моей песни также добавляет им бонусы. Получается Егор Крид везде, а я - автор легендарного хита в нигде. Поэтому я хочу получить свои заслуженные аплодисменты и деньги. Надеюсь Егор меня услышит и мы договоримся не доводя дело до финальной точки! При таком раскладе мои дети получат дорогие подарки к Новому году, а моё авторское самолюбие будет удовлетворено!" - пишет автор.

При этом Лихачев отмечает, что ему приятно внимание к его творчеству со стороны звезд.

В подтверждение серьезности своих намерений Олег приложил к письму скриншот первых страниц исковых заявлений, которые, как утверждается, поданы в суд. Так, иск на Алишера Моргенштерна направлен в Кировский районный суд Уфы. А исковое заявление на Егора Крида (настоящее имя - Егор Булаткин) направлен в Кунцевский районный суд Москвы. При этом на сайте ни одного из судов информации о поступлении таких исков пока нет.

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