Дмитрий Тарасов завершает карьеру в казанском футбольном клубе "Рубин". Об этом он рассказал в своем аккаунте в "Инстаграм", также сообщение опубликовано в аккаунте ФК.

"В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов. ФК «Рубин» благодарит @tarasov23 за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в публикации.

Большинство подписчиков в комментариях обрадовались такому решению:

"Зачем его брали,не понятно."

"Единственное достижение "бывший муж Бузовой"

"Губы себе накачал и уехал"

"Бабки хапнул и в Москву", - пишут они.

Сам футболист также поблагодарил "Рубин" и Казань за проведенное здесь время.

"Отдельное спасибо тренерам, которые рискнули и взяли меня в тяжелый для меня момент. Было непросто, но я восстановился, полон сил и желания для того, чтобы быть нужным и полезным новой команде, которая в меня поверит. Я не подведу", - написал футболист в прощальном посте.

"Это фиаско, братан!"

"Забери Игнатьева собой по-братский"

"Фанаты Ак Барса вздохнули с облегчением", - отреагировали подписчики самого Тарасова.

Напомним, ранее супруга футболиста Анастасия Костенко попробовала себя в роли ведущей "Ак Барс Шоу", после чего ее затравили пользователи соцсетей.

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