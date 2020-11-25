Депутата из Чувашии подозревают в краже инструментов на железной дороге в Татарстане

Следователи приволжского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту кражи инструментов с железной дороги в Татарстане. Подозреваемый – 54-летний депутат из Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В октябре 2020 года в районе Западного парка железнодорожной станции «Юдино» чиновник похитил с вагонной платформы комплект гидравлического инструмента общей стоимостью 450 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.