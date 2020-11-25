Роспотребнадзор по Татарстану анонсировал проверки гостиниц и хостелов

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина анонсировала проверки в гостиницах и хостелах в связи с ожидаемым потоком туристов в праздники.

«Мы заканчиваем проверки в учебных заведениях, следующим этапом, с начала декабря, мы начнем проверять гостиницы и хостелы. Проверки будут проходить по готовности к приему возможных гостей и обязательно по мерам профилактики, также будут проводиться беседы», - отметила Любовь Авдонина.

При этом она отметила, что турпоток в новогодние праздники не будет контролироваться.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора рассказывала, что при проверках учебных заведений по Татарстану нарушения были найдены в пяти вузах.