Роспотребнадзор по Татарстану анонсировал проверки гостиниц и хостелов

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина анонсировала проверки в гостиницах и хостелах в связи с ожидаемым потоком туристов в праздники.
«Мы заканчиваем проверки в учебных заведениях, следующим этапом, с начала декабря, мы начнем проверять гостиницы и хостелы. Проверки будут проходить по готовности к приему возможных гостей и обязательно по мерам профилактики, также будут проводиться беседы», - отметила Любовь Авдонина.
При этом она отметила, что турпоток в новогодние праздники не будет контролироваться.
Ранее замруководителя Роспотребнадзора рассказывала, что при проверках учебных заведений по Татарстану нарушения были найдены в пяти вузах.
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Вот и стараются.
В 1930 году при аналогичных обстоятельствах (тогда был оттуда же спущен аналогичный план по раскулачиваниям) дело закончилось полным разорением всего сельского хозяйства и Голодомором от которого умерли десять миллионов человек.
Посмотрим чем аналогичные действия кончатся в этот раз.