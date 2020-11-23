На Авито продают личный фотоархив с перепиской Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

На сайте объявлений Авито продают личный фотоархив Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Звездная пара рассталась несколько лет назад, и по информации в объявлении Тарасов выкинул альбом с фото и переписками.

«Продается уникальный личный фотоархив Ольги Бузовой, который она сама собирала, еще будучи в отношениях с Д.Тарасовым. Это около сотни редких фотографий в ее альбомах, с ее личными комментариями, зарисовками и тд. Благодаря хорошим людям его спасли и сейчас можно приобрести», - пишет автор объявления.

Самое интересное во всем этом – цена. Архив фотографий продают за 70 тысяч рублей.

Напомним, Дмитрий Тарасов переехал с семьей в Казань, где играет за футбольную команду "Рубин".