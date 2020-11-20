Итоги дня в Татарстане: рекорд по заболевшим ковидом, смерть митрополита, массовые проверки ГИБДД

На утро 20 ноября в республике выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Такие цифры были только весной. Среди заболевших есть дети и пенсионеры старше 70 лет.

20 ноября стало известно о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Ему было 73 года, предварительная причина смерти - осложнения на фоне коронавируса.

20 ноября вечером и ночью сотрудники ГИБДД будут проверять водителей Казани на трезвость и на наличие других нарушений ПДД.