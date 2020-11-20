В пятницу в Казани сотрудники ГИБДД устроят массовые проверки водителей

20 ноября в Казани сотрудники ГИБДД проведут проверки на выявление нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба отдела.

«Мероприятие направлено на выявление грубых нарушений, в том числе тонировка, перевозка несовершеннолетних пассажиров и на снижение аварийности на дорогах», - говорится в сообщении.

Проверки пройдут вечером и ночью, с 20:00 до 04:00. В ГИБДД напомнили, что управление машиной в нетрезвом виде влечет за собой лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30 тысяч рублей.