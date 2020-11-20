Ученые назвали четыре нетипичных симптома коронавируса

Британские и канадские ученые назвали четыре нетипичных симптома заражения коронавирусом, когда человек еще об этом не подозревает.

Как пишет «РИА-Новости», каждый пятый зараженный имеет проблемы с желудком: потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль в желудке.

Второй симптом – конъюнктивит, он встречается примерно в 3% случаев. Третий симптом – спутанность сознания. При этом ученые утверждают, что спутанность может продолжаться до нескольких месяцев. И последний симптом – утомляемость, которая встречается примерно у каждого второго больного и может сохраняться до 10 недель.