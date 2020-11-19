Советская актриса Любовь Румянцева скончалась на 78 году жизни

В национальной киностудии «Беларусьфильм» 18 ноября сообщили, что не стало советской и белорусской актрисы Любови Румянцевой.

Как пишут «Известия», Румянцева внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию кино и театра. Она сыграла в фильмах «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера». А также играла в таких спектаклях как «Наедине со всеми», «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова», «Человеческий голос», «Филумена Мартурано».

Актрисе было 77 лет.