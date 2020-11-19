Стала известна дата старта нового мистического детективного сериала «Фантом»

23 ноября в 19:30 на канале ТВ-3 состоится премьера новой работы кинокомпании 1-2-3 Production с Денисом Шведовым и Евгенией Брик в главных ролях.

По сюжету, главного героя – следователя Стаса Хабарова – убивают во время спецоперации, на которую он, нарушив все протоколы, отправился в одиночку. Однако, когда перед ним встает выбор – остаться здесь в виде призрака или войти в дверь, из-за которой струится яркий свет и которая обещает новую жизнь, он выбирает землю, чтобы защитить любимую женщину, которой при жизни принёс немало переживаний. Но как ему подать ей знак, что он здесь, рядом? Как предупредить её об опасности?

Съёмки сериала «Фантом» прошли в Москве летом и осенью 2019 г. и заняли 56 съёмочных дней, насыщенных каскадёрскими трюками, автомобильными взрывами и купаниями в осенней Москве-реке. Ключевая сцена первой серии – убийство и обнаружение тела Стаса Хабарова – снималась ночью на крыше недостроенного советского санатория на севере Москвы.