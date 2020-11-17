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Соцсети: казанец потребовал в магазине маску, но в результате оказался в травмпункте и попал под суд

17.11.2020, 07:44 228 2 prokazan.ru

В Казани просьба мужчины в магазине предоставить ему маску обернулась печальными последствиями: горожанин попал под суд и оказался в травмпункте. О произошедшем стало известно в социальных сетях. 

"Поход в магазин обернулся для меня целым приключением. Пытался объяснить продавцу, который не хотел меня обслуживать без маски, что они должны предоставить мне средство индивидуальной защиты. Продавец нажал кнопку экстренного вызова, после чего приехал ГБР и скрутил меня. Пришлось обратиться в травмпункт для фиксации побоев. Был в шоке, когда полиция отказала мне во встречном заявлении, увезли в отдел и продержали до утра. В результате судья вынес приговор за хулиганку и штраф 500 рублей.", - поведал свою историю горожанин.

В подтверждение своих слов мужчина прикрепил видео. 

Большинство комментаторов не поддержали порыв мужчины. 

"Вот и прекрасно, таких мамкиных операторов строже нужно наказывать, если мозгов не хватило маску взять, зачем искать виноватых и срываться на продавце? Ты думаешь это приятно? Что же ты в отделении телефон не достал? Беспредел не снимал! Автор жалкий человек!", - пишет другой мужчина. Его комментарий собрал больше всего "лайков" горожан. 

"Как же бесят такие люди, которые начинают качать свои права продавцам и кассирам. Они не виноваты. Им дали такое предписание, и они его соблюдают. Если не нравится, то есть площадь свободы. Иди с плакатом туда. Или в полицию, или в прокуратуру. Но туда нельзя, там же по башке могут дать. Вот и остается действовать на нервы кассирам и официантам", - защищает продавцов еще один горожанин. 

Нашлись и те, кто поддержал автора:

"Что ещё смешно, продукты без маски нельзя купить, а вот маску без маски можно. Это с каких пор маска стала важнее продуктов?", - спрашивает казанец. 

Напомним, что вчера в Татарстане мужчина в маске пришел в отделение банка и похитил оттуда крупную сумму денег. 

 

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комментарии

Горожанин
2
17 ноября 2020
08:07
Ума нет , считай калека, на ровном месте нашёл приключений на свою задницу.
Нечто
2
17 ноября 2020
08:25
С пандемией стали через чур все "грамотные" , оперируют законами и статьями которые кстати упоминают не в тему! И ещё я ржу когда антимасочники споря орут вызывайте полицию. Ну и что , они приедут и безмасочника и задержат. Люди поймите! Вирус есть! Друзья тяжко болели и болеют! Выпендриваясь и нарушая, мы так и будем в режиме! А ведь ещё 4 месяца и будет год ограничениям! Одумайтесь! Сейчас тролли портала меня заминусуют в хлам! Сборище идиотов!

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