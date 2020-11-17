Соцсети: казанец потребовал в магазине маску, но в результате оказался в травмпункте и попал под суд

В Казани просьба мужчины в магазине предоставить ему маску обернулась печальными последствиями: горожанин попал под суд и оказался в травмпункте. О произошедшем стало известно в социальных сетях.

"Поход в магазин обернулся для меня целым приключением. Пытался объяснить продавцу, который не хотел меня обслуживать без маски, что они должны предоставить мне средство индивидуальной защиты. Продавец нажал кнопку экстренного вызова, после чего приехал ГБР и скрутил меня. Пришлось обратиться в травмпункт для фиксации побоев. Был в шоке, когда полиция отказала мне во встречном заявлении, увезли в отдел и продержали до утра. В результате судья вынес приговор за хулиганку и штраф 500 рублей.", - поведал свою историю горожанин.

В подтверждение своих слов мужчина прикрепил видео.

Большинство комментаторов не поддержали порыв мужчины.

"Вот и прекрасно, таких мамкиных операторов строже нужно наказывать, если мозгов не хватило маску взять, зачем искать виноватых и срываться на продавце? Ты думаешь это приятно? Что же ты в отделении телефон не достал? Беспредел не снимал! Автор жалкий человек!", - пишет другой мужчина. Его комментарий собрал больше всего "лайков" горожан.

"Как же бесят такие люди, которые начинают качать свои права продавцам и кассирам. Они не виноваты. Им дали такое предписание, и они его соблюдают. Если не нравится, то есть площадь свободы. Иди с плакатом туда. Или в полицию, или в прокуратуру. Но туда нельзя, там же по башке могут дать. Вот и остается действовать на нервы кассирам и официантам", - защищает продавцов еще один горожанин.

Нашлись и те, кто поддержал автора:

"Что ещё смешно, продукты без маски нельзя купить, а вот маску без маски можно. Это с каких пор маска стала важнее продуктов?", - спрашивает казанец.

Напомним, что вчера в Татарстане мужчина в маске пришел в отделение банка и похитил оттуда крупную сумму денег.