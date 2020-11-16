Мужчина в маске похитил из банка в Татарстане более 100 тысяч рублей

Утром 16 ноября в отделение банка в п.г.т. Васильево Зеленодольского района пришел мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По предварительным данным, 40-летний мужчина в черной куртке и шапке, в маске зашел в банк. Дождавшись очереди в кассу, он передал кассиру записку с угрозами. Кассир не восприняла угрозы за реальность, вернула записку. После этого мужчина направил на женщину предмет, похожий на пистолет и потребовал деньги. Испугавшись, кассир отдала деньги, после этого злоумышленник скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.