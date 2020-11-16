Пенсионерка из Татарстана более полугода избивала 9-летнюю внучку

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 71-летней местной жительницы. Она подозревается в избиении 9-летней внучки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, в апреле-ноябре 2020 года пенсионерка избивала маленькую девочку, якобы из-за того, что она не слушалась. В полицию обратилась соседка, которая стала свидетельницей рукоприкладства», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.