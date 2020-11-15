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Илон Маск заявил, что COVID-19 - это разновидность простуды

15.11.2020, 08:42 119 1
Анастасия Чернядьева
Он написал об этом в Twitter

Илон Маск, генеральный директор SpaceX и Tesla, заявил, что коронавирус - это одна из разновидностей простуды, а у него лично - "умеренный случай". К таким выводам он пришел после того, как стал получать совершенно разные результаты на тест по коронавирусу. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

"My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold (Мои симптомы - это симптомы легкой простуды, что неудивительно, так как коронавирус - это разновидность простуды - прим. ред.)", - написал он.

Напомним, что ранее в Татарстане вдвое выросло число пациентов с тяжелыми формами COVID-19. 

 

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комментарии

Горожанин
0
15 ноября 2020
09:33
Опять обкурился.

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