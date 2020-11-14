В Татарстане вдвое выросло число пациентов с тяжелыми формами COVID-19

В Татарстане вдвое выросла доля лиц с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

При этом она отметила, что за последние две недели также выросло число пациентов с коронавирусной инфекцией старше 65 лет, на 49% больше заболевших выявлено среди служащих, на 57% - среди пенсионеров. Кроме того, на 20% больше выявляли пневмоний. При этом, по словам Патяшиной, среди детей за минувшие 14 дней заболеваемость не увеличилась.

Напомним, на 14 ноября в Татарстане выявлено 69 новых случаев COVID-19, подтверждено две смерти. Одна из умерших - молодая женщина.