Бывший директор казанской школы требовала деньги за поступление в первый класс

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней бывшего директора казанской школы. Она обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в начале июля 2020 года обвиняемая, используя служебное положение, в своем рабочем кабинете получила от мамы будущей первоклассницы взятку в размере 25 тысяч рублей за зачисление ребенка в школу. Также она получила от 10 до 25 тысяч рублей еще от шести родителей первоклассников», - сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина признала свою вину, из школы ее уволили. На данный момент она находится под домашним арестом. Имущество стоимостью 2 млн рублей арестовано. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.