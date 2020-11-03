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Фото: Яндекс

50-летняя жительница Казани была посредником при передаче взятки должностным лицам

03.11.2020, 09:31 99 1 prokazan.ru

В прокуратуре Казани поддержали гособвинение в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвинялась в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что с августа по октябрь 2019 года женщина получила от посредницы 120 тысяч рублей для последующей передачи должностным лицам Казанской госконсерватории. Деньги были получены от местной жительницы для подкупа сотрудников консерватории за поступление дочери на 2-й курс», - говорится в сообщении.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 120 тысяч рублей.

 

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комментарии

Горожанин
0
03 ноября 2020
10:03
Алсу чтоле свою бездарность в консерватории устраивает

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